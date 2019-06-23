النجوم يتعاقد مع مهاجم طنطا...

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جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس إدارة نجوم المستقبل مع محمد مودى مهاجم طنطا لمدة موسمين فى إطار تدعيم صفوف الفريق بعد رحيل عدد من النجوم الذين رفضوا المشاركة بالقسم الثانى فى ظل امتلاكهم لبعض العروض من أندية الدورى الممتاز .
كان فريق النجوم قد صعد لدورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخه العام المنقضى ، إلا أنه فشل فى الصمود وهبط سريعا للقسم الثانى .
ويسعى رمضان السيد المدير الفنى للفريق إلى بناء فريق قوى قادر على المنافسة على الصعود فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها الدورى الموسم المقبل .
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