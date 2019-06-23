شاهد "عمرو وردة" يظهر فى تدريبات المنتخب اليوم...

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جدة - عمرو شويل عمرو وردة يظهر فى مران المنتخب



عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب حيث شهدت تدريبات المنتخب المصري اليوم استعدادا لمباراة الكونغو الديمقراطية في ثاني مواجهات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2019 ظهور اللاعب عمرو وردة لاعب فريق أتروميتوس اليوناني ولاعب وسط منتخب مصر

عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب استعدادا للكونغو

عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب وكانت الساعات الماضية قد شهدت أزمة كبيرة بين اللاعب وجهاز المنتخب بسبب "السوشيل ميديا" ومحادثته مع إحدى الفتيات التي قامت بنشر هذه المحادثات بعد ذلك.

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عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب كما قام العديد من اللاعبين بتوبيخ اللاعب وطالبوا منه التركيز في بطولة كأس الامم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر والعمل على تحقيق اللقب من أجل اسعاد الجماهير المصرية وهو ما اقتنع به اللاعب وأضاف انه لا يوجد علاقة بينه وبين هذه الفتاه.

عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب اليوم

عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب كما عقد المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري جلسة مع اللاعبين بسبب هذه الازمة وطالبهم بالتركيز في البطولة مؤكدا على انهم نجوم كبار ويجب أن يكون هناك حزر في تعاملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.





عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب بعد أزمة السوشل ميديا

عمرو وردة يظهر في تدريبات المنتخب وكان المنتخب المصري قد حقق أول ثلاث نقاط له في المجموعة الاولى بعد أن فاز على زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجه ويحتل الفراعنة المركز الثاني بفارق الأهداف عن أوغندا الذي فاز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل.