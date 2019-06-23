شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مذهول حتى الآن من من روعة افتتاح أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية باستاد القاهرة، عالمية وغير مسبوقة، مضيفا "بداية لعودة الجمهور المصرى إلى الملاعب مرة أخرى، بعد الظهور المشرف للجماهير خلال مباراة الافتتاح".
وأضاف "منصور"، فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أنه مذهول حتى الآن من روعة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر، والتى أنطلقت الجمعة الماضية، وستستمر حتى 19 يوليو المقبل، وتابع:"أنا مش مصدق الروعة اللى كان عليها افتتاح امم إفريقيا، وأنا فى حالة ذهول حتى الآن ".
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