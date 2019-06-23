شكرا لقرائتكم أيمن حفنى ينتظم فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض، اليوم الأحد، بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين، جاء انتظام حفنى بعد تغيبه عن الفريق الأبيض فى مران الخميس الماضى بالفترة الصباحية والمسائية.

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فيما شهد مران الزمالك مداعبات ثنائية أبرزها بين محمد عنتر صانع ألعاب الفريق الأبيض وأمير عزمى مدرب الفريق بالإضافة إلى مداعبات بين الثنائى أوباما وعبد الله جمعة على هامش المران.

وتأتى استعدادات الزمالك لخوض الثلاث مباريات المتبقية له فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى وسيخوضهم الفريق الأبيض عقب انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.