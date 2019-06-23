شكرا لقرائتكم كهربا يواصل الغياب عن مران الزمالك.. وعداد الخصومات يصل 800 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل محمود عبد المنعم كهربا صانع العاب الزمالك، الغياب عن التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بالرغم من قرار مجلس الإدارة بمعاقبته بسبب غيابه عن التدريبات الماضية.

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ولم يشارك اللاعب فى تدريبات اليوم كما تغيب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الذي لم يعد من بلاده، وكان الزمالك استأنف تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة بالأمس.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد فى تصريحات سابقة إنه سيتم تغريم كهربا 300 ألف جنيه، بسبب عدم الحضور فى أول يوم تدريب بعد العودة من فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب.