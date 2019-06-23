شكرا لقرائتكم لاعبو المنتخب يؤدون صلاة المغرب على ملعب الكلية الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو المنتخب الوطنى،صلاة المغرب، على ملعب الكلية الحربية، قبل خوض التدريبات الجماعية فى إطار الاستعداد لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل، فى بطولة أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم ثانى لقاءاته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على أرضه ووسط جماهيره أمام الكونغو فى تمام العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة الأربعاء المقبل، حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراة الأولى أمام زيمبابوى بهدف دون رد.