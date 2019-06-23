إنبى ينتظر مطاريد الأهلى والزمالك...

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جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو إنبى، الراحلين عن الأهلى والزمالك عقب نهاية بطولة الدورى الممتاز، لاستطلاع رأى الجهاز الفنى بقيادة على ماهر بشأن ضم أحد لاعبى الفريقين الأحمر والأبيض من عدمه.
وحدد مسئولو إنبى الثنائى أحمد رفعت ومحمد أشرف روقة من الزمالك لتجديد إعارتهما فى الموسم القادم من الفريق الأبيض إلا إن النادى البترولى قرر انتظار الراحلين من القطبين لحسم ضم أحد لاعبى الفريقين من عدمه بعد نهاية الدورى خاصة إن الصورة النهائية للراحلين عن القطبين لم تتضح بشكل نهائى حتى الآن لذلك جاء تفضيل مسئولى إنبى للانتظار حتى تتناسب المتطلبات المالية مع سقف التعاقد بالنادى البترولى.
وكان روقة قد قضى الموسم الحالى معارا من الزمالك إلى إنبى وقدم مستوى جيد مع الفريق البترولى وكذلك أحمد رفعت الذى انضم على سبيل الإعارة منذ يناير الماضى لنهاية الموسم الحالى لذلك فضل مسئولو إنبى التفاوض مبدئيا حول تجديد إعارتهما.
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