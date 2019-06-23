شكرا لقرائتكم "النيران الصديقة" تمنح المغرب فوزه الأول في كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قادت النيران الصديقة المنتخب المغربي لتحقيق فوز صعب على حساب منتخب ناميبيا بهدف يوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. وصمد المنتخب الناميبي حتى الدقيقة 89 التي شهدت تسجيل إتامونوا كيميني، لاعب منتخب ناميبيا، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه. وحصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا اللذين يلتقيان يوم الاثنين.

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