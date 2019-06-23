الآن: تعرف على نتيجة مباراة الارجنتين وقطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2019

نتابع معكم نتيجة مباراة قطر والأرجنتين اليوم، عشاق العنابي المنتخب القطري على موعد كبير اليوم عندما يتابعون المباراة الأخيرة في دور المجموعات التي من الممكن أن تكون تاريخية وعلامة مميزة حين يلتقي الادعم مع منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي في صراع على بطاقة تأهل وثلاث نقاط في مباراة نارية يطمح كل منهما لانهائها لصالحه بأي آدء فالمهم النتيجة النهائية.

مباراة الارجنتين وقطر

وتنطلق مباراة الأدعم مع رفقاء ميسي المنتخب الذي تلقى انتقادات شديدة للغاية مؤخرا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر في نفس توقيت المباراة الأخرى التي تجمع بين كولومبيا وباراجواى حيث ضمنت الباراجواي الصعود ولكنها مهمة بالنسبة لترتيب المجموعة للفرق الثلاثة الأخرى المتنافسة.

قطر والارجنتين

وذكرت تقارير صحفية أرجنتينية حول عدة تغييرات منتظرة تدور في ذهن سكالوني مدرب الأرجنتين حيث ينوي اعادة سيرجو أجويرو أساسيا بجوار ميسي وعدم البدء بدي ماريا بل سيلعب مارتينيز ويستمر غياب باولو ديبالا عن التشكيل الأساسي لهذه المباراة ايضا فهل سيحقق الثلاثي الفارق لجماهير التانجو هذه المرة.

نتيجة مباراة قطر والارجنتين

وشارك منتخب قطر للمرة الاولى هذا العام في بطولة قارية خارجية في أمريكا اللاتينية وهى بطولة كوبا أمريكا باعتباره بطلا لكأس آسيا في هذا العام وسيشارك أيضا في البطولة القادمة بصحبة المنتخب الاسترالي.

لاعبي المنتخب القطري والأرجنتين يتواجدون الآن على أرضية ملعب المباراة واليكم التشكيل الرسمي القطري: سعد الشيب – بيدرو ميجيل – عبدالكريم حسن – طارق سلمان – بسام الراوي- بوعلام خوخي – عبدالعزيز حاتم – حسن الهيدوس – عاصم ماديبو – المعز علي – أكرم عفيف