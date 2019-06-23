نتيجة مباراة قطر و الأرجنتين بدون تقطيع.. مشاهدة ماتش قطر كورة لايف رابط سريع

نتيجة مباراة قطر و الأرجنتين في بطوله كوبا امريكا المباراه في الجوله الثالثه من المجموعه الثانيه منتخب الارجنتين وقطر يمتلكان من النقاط نقطه واحده ويواجهان شبح الخروج من البطوله المنتخب الارجنتيني ليس امامه الا الفوز على قطر لضمان الصعود فقد تعرض المنتخب الأرجنتينى في اول جوله للهزيمه من كولومبيا ثم تعادل مع باراجواي رغم وجود ميسي بينما المنتخب القطري استطاع تحويل هزيمته الى تعادل مستحق امام باراجواي وتعرض للهزيمه في الدقائق الاخيره من منتخب كولومبيا ويريد اليوم تحقيق المفاجئه على منتخب الأرجنتين.

نتيجة مباراة قطر و الأرجنتين

مباراه قطر والارجنتين اليوم الاحد في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت قطر والسعوديه الحاديه عشر مساءا بتوقيت الامارات و سوف تقام المباراه على ملعب جريميو ارينا في البرازيل

بدأت أحداث المباراة المرتقبة بين قطر و الأرجنتين و حتى الآن النتيجة هى التعادل السلبى بين المنتخبين

الدقيقة السادسة النتيجة أصبحت تقدم منتخب الأرجنتين بهدف أحرزه لاوتارو مارتينيز

اقتربنا من الدقيقة الرابعة عشر النتيجة 1/0 لصالح منتخب الارجنتين

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نصف ساعة من المباراة و النتيجة هى تقدم المنتخب الارجنتينى

لحظات و تبدأ أحداث الشوط الثانى من مباراة المنتخب القطرى الأرجنتينى و النتيجة هى 1/0 لصالح الأرجنتين.

حاليا الدقيقة 70 و النتيجة كما هى تقدم الأرجنتين بجول، هناك محاولات من المنتخب القطرى لادراك التعادل

الدقيقة 82 و أصبحت الآن النتيجة 2/0 لصالح الأرجنتين.

انتهت المباراة بفوز الارجنتين 2/0