الآن: نتيجة مباراة قطر والارجنتين اليوم في كوبا أمريكا وأجويرو يقود التانجو نحو دور ربع النهائي

نتيجة مباراة قطر والأرجنتين اليوم وملخص كتابي لها، ينتظر الكثير اليوم مباراة قوية بين قطر والأرجنتين في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل حيث تسعى قطر لتحقيق أول فوز لها وليست هى فقط بل الأرجنتين كذلك فكلا المنتخبين يتذيلان المجموعة بنفس عدد النقاط وهو نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة فهى مباراة هامة ومقاطعة في مشوار الفريقين.
مباراة قطر والارجنتين
وتحدث مدرب المنتخب الارجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء موجها رسالة للجميع بدعم المنتخب في هذه المباراة وعدم وضع مزيد من الصغوط على اللاعبين في هذا التوقيت وعدم الحديث حول أن المباراة تمثل مسألة حياة أو موت فعليهم الفوز فقط فيها للعبور مؤكد أنه استقر على التشكيل الخاص باللقاء.
مباراة قطر والارجنتين
أما عن مناقسهم المنتخب القطري بقيادة المدرب سانشيز فقد شدد على أن أهداف المنتخب القطري هى المشاركة واكتساب مزيد من الخبرات وأعلن ان المباراة شديدة الصعوبة لما لها من أهمية في مختلف النواحي، ولكنه أكد بالرغم من قوة الهجوم الأرجنتيني إلا أن راقصي التانجو لديهم ثغرة واضحة في الدفاع سيحاولون استغلالها.
نتيجة مباراة قطر والارجنتين
وكانت قطر قد نجحت في انتزاع نقطة في أولى مبارياتها في المجموعة وقدمت آداء جيد للغاية في المباراة الثانية أمام كولومبيا حتى الدقائق الأخيرة والتي شهدت تسجيل كولومبيا وفازت بالمباراة
وستكون مباراة اليوم مباراة الفرصة الوحيدة حيث لابد للفريق الذي يسعى لحصد بطاقة التأهل أن يكون متيقظا دفاعيا وتأمين الخط الدفاعي ومن ثم خطف الفرصة التي تلوح له للتسجيل
تشكيل منتخب راقصي التانجو: أرماني في حراسة المرمى وأمامه أوتاميندي – فويث – سارافيا – تاليافيكو – باريديس – دي بول – لو سيلسو- ميسي – لاوتارو مارتينيز و أجويرو، والاعتماد اليوم على ثلاثي هجوم لم يبدأ في الافتتاحية
- بداية المباراة في الدقيقة الرابعة التهديف يبدأ مبكرا والأرجنتين تحرز الهدف الاول عن طريق مارتينز والنتيجة تصبح تقدم منتخب التانجو
- الدقيقة 32: كرة خطير للعنابي والكرة تخرج ضربة ركنية والدفاع الأرجنتيني يخرج الكرة واستحواذ قطري الآن للبحث عن هدف التعادل الغائب منذ بداية الشوط الأول
- نهاية الشوط الأول من اللقاء بتقدم الارجنتين 1-0
- بداية الشوط الأول الآن
- الدقيقة 64: هجوم الآن من المنتخب الأرجنتيني وضغط كبير منهم لاحراز الهدف الثاني وتتوالى الهجمات والضربات الركنية فهل يتلقى العنابي الهدف الثاني
- الدقيقة 82: سيرخو أجويرو يضيف الهدف الثاني بمجهود فردي ونهاية المباراة بتأهل الأرجنتين وقطر تودع البطولة