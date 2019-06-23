مباشر.. ملخص وأهداف مباراة الجزائر وكينيا اليوم 23 يونيو في كأس أمم أفريقيا مصر 2019

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الجزائر وكينيا اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين على ملعب استاد الدفاع الجوي وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة الجزائر وكينيا مباشر اليوم الأحد الموافق 23-6-2019 في الجولة الأولى من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة الجزائر وكينيا اليوم في الشوط الأول والثاني لحظة بلحظة في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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نتيجة مباراة الجزائر وكينيا اليوم

تنطلق مباراة الجزائر وكينيا اليوم 23 يونيه 2019 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

نوافيكم من خلال المقال بتقرير ملخص واهداف مباراة الجزائر وكينيا اليوم، أهداف رياض محرز في كينيا اليوم، نتيجة الجزائر وكينيا الآن، هدف رياض محرز اليوم، ملخص مباراة الجزائر وكينيا في أمم أفريقيا مصر 2019.

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الجزائر كينيا دق: 33 بغداد بوحجاج ركلة جزاء

دق: 43 رياض محرز 0

ملخص وأهداف مباراة الجزائر وكينيا اليوم

انطلقت مباراة الجزائر وكينيا الآن حسب المواعيد المحددة لها والموضحة بعاليه وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة الجزائر وكينيا اليوم في الشوط الأول والثاني في أمم أفريقيا مصر 2019، فكونوا معنا.

وفي الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول يُعلن حكم اللقاء ركلة جزاء مستحقة يسددها اللاعب بغداد بونجاح لتسكن شباك مرمى حارس المنتخب الكيني، وتكون نتيجة مباراة الجزائر وكينيا الآن 1-0 لصالح محاربي الصحراء.

انتهاء الشوط الأول من اللقاء، فاصل وسنواصل معكم جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان وملخص مباراة الجزائر وكينيا الشوط الثاني في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

انطلق الشوط الثاني منذ لحظات قليلة مع تكرار الضغط من عناصر محاربي الصحراء بحثاً عن التسجيل مع وجود تكتل دفاعي من عناصر منتخب كينيا لمنع اختراق شباك مرماهم.