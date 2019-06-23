يلا شوت BINE ماكس مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر سيرفر سريع بدون تقطيع Live Stream YouTube...

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بداية الشوط الأول

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اول عشر دقائق بدون تسجيل

الدقيقة 30 والنتيجة حتى الان الجزائر 0 : 0 كينيا

الدقيقة 34 بغداد بونجاح يسجل هدف محاربي الصحراء الأول من ضربة جزاء

الدقيقة ’43 رياض محرز يسجل الهدف الثانى

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