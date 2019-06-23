“تابع” نتيجة مباراة الارجنتين وقطر اليوم الاحد 23-6-2019 في كوبا أمريكا – ميسي...

انطلقت منذ قليل مباراة القمة في المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019، والمقامة في البرازيل، حيث يلتقى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، نظيره منتخب قطر الأول لكرة القدم، في مواجهة نارية بحثاً عن بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة في الموسم الكروي الحالي، حيث يحتاج الفريقان إلى الفوز في المواجهة للحفاظ على آمالهم في التأهل.

وفي نفس المجموعة يلتقى منتخب كولومبيا والذي حسم تأهله إلى دور ربع النهائي في البطولة، نظيره منتخب باراجوي الأول لكرة القدم، حيث يحتاج منتخب بارجواي إلى الفوز من أجل حسم التأهل على حساب نظيره الأرجنتين وقطر بشكل مباشر، بينما المباراة تحصيل حاصل للمنتخب الكولومبي.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل المنتخب القطري المركز الثالث في نفس المجموعة برصيد نقطة واحدة، ويحتل المنتخب الكولومبي الصدارة برصيد ست نقاط، ويحتل منتخب باراجواي المركز الثاني برصيد نقطتين.

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نتيجة مباراة الارجنتين وقطر اليوم

بدأت المباراة سريعاً من جانب نجوم التانجو الباحثين عن تحقيق الفوز في المباراة، حيث نجح اللاعب لاوتارو مارتينيز، في تسجيل هدف التقدم لصالح المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ويحاول المنتخب القطري في تعديل النتيجة ولكن نجح المنتخب الأرجنتيني في التصدى لهجمات منتخب قطر.

وفي المباراة الثانية، نجح المنتخب الكولومبي في التقدم على حساب نظيره منتخب باراجوي بهدف نظيف، في المباراة الجارية في نفس التوقيت من أجل حسم صاحب المركز الثاني في المجموعة.