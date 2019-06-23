لاعب منتخب المغرب لمصراوي: كل مباريات أمم أفريقيا ستكون صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد مهدي بو ربيعة، لاعب المنتخب المغربي، أنه لن تكون هناك مباراة سهلة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة بمصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.
وقال بو ربيعة في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مباراة المنتخب المغربي أمام نامبيا كانت صعبة واستطاعوا الفوز عليهم وحصد أول ثلاث نقاط لهم في البطولة.
وأضاف، أنه يجب الاستعداد الجيد لجميع مباريات أمم أفريقيا 2019، لافتًا أنه لن يكون هناك مواجهة سهلة خلال البطولة.
وأوضح، أن الجميع في منتخب المغرب يعلم أن جميع مباريات كأس أفريقيا 2019 ستكون صعبة، والجميع يتوقع أن تكون المنافسة قوية.
وفاز منتخب المغرب على ناميبيبا بتيجة 1-0 في المباراة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.
ويستعد منتخب المغرب لمواجهة أمام كوت ديفوار، خلال الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.
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