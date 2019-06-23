رينارد لمصراوي: أجبرنا نامبيا على التسجيل في مرماهم.. وسنستعد لمواجهة كوت ديفوار جيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن المواجهة المقبلة أمام كوت ديفوار لن تكون سهلة كعادة تلك المباريات بين المنتخبين.

وفاز منتخب المغرب على ناميبيبا بتيجة 1-0 في المباراة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا التي تقام في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو.

وأضاف رينارد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مواجهات المغرب أمام كوت ديفوار دائما ما تكون صعبة وتحمل الإثارة، لذلك سيستعد لها بشكل جيد.

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وأوضح، أن الفوز على نامبيا جاء عن طريق خطأ منهم، لافتًا أنهم أجبروا المنتخب النامبي على الوقوع بالخطأ والتسجيل في مرماهم هدف المباراة الوحيد.

وأتم:" الفوز على نامبيا جاء بصعوبة، لكن الأهم هو حصد الثلاث نقاط لصالح منتخب المغرب".

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة أمام كوت ديفوار، خلال الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.