مباشر.. الأرجنتين 2 - 0 قطر.. جولة الحسم بكوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب الأرجنتيني ونظيره القطري في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقامة حاليًا في البرازيل.

ويمتلك المنتخب الأرجنتيني نقطة واحدة حيث يحتل رفاق النجم ليونيل ميسي في المركز الرابع، في المقابل يتواجد المنتخب القطري في المركز الثالث برصيد نقطة أيضًا.

تشكيل قطر: سعد الشيب، بسام الراوي، بيدرو، سالم الهاجري، بوعلام خوخي، حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، طارق سلمان، أكرم عفيف، والمعز علي.

تشكيل الأرجنتين: أرماني، سارافيا، فويث، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، لو سيليسو، ميسي، مارتينيز، أجويرو.

تفاصيل المباراة:

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تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكرًا في الدقيقة الرابعة، عن طريق اللاعب لاوتارو مارتينيز بعد خطف من الدفاع القطري في تمرير الكرة.



وكاد أجويرو أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 22 بعد انفراده بالحارس ولكن كرته مرت بجوار القائم.

وكاد المنتخب القطري أن يدرك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول بلحظات، بعد ارتطام كرة بسام الراوي في القائم، لتتحول لضربة مرمى.

وفي الشوط الثاني، سدد أجويرو كرة قوية تصدى لها الحارس القطري، قبل أن يستغل أكرم عفيف خطأ دفاعي لينطلق بالكرة ويسدد ولكن تمر بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 81، نجح أجويرو في الانطلاق بالكرة، ليسددها وتسكن شباك قطر مسجلا الهدف الثاني للأرجنتين.