بعد شكرهم لأهل مصر.. أحمد السعدني يوجه رسالة للجمهور المغربي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرص الفنان أحمد السعدني، على الترحيب بالجمهور المغربي الذي حضر للقاهرة لمؤازرة منتخب بلاده.
ونشر"السعدني" صورة لمشجعي منتخب المغرب، عبر حسابه على "تويتر" يوجهون فيها الشكر لأهل مصر على حسن الضياقة، وعلق عليها قائلا: "نورتوا بلدكم يا حبايب".
وانطلقت الجمعة الماضية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم زيمبابوي أوغندا والكونغو الديمقراطية.
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