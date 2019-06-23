مصطفى حجي لـ"الخليج 365": عانينا بسبب الحرارة.. ومواجهة صعبة في انتظارنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي، إن فريقه عانى من حرارة الجو المرتفعة والتي أثرت على أداء "أسود الأطلس" خلال مباراة ناميبيا.

ونجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز بصعوبة على نظيره الناميبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "السلام" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف نجم المنتخب المغربي السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"عانينا من بعض الصعوبات خاصة على مستوى الحرارة، لكن الأهم أننا حققنا الثلاث نقاط".

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وتابع :"تنتظرنا مواجهة صعبة عندما نواجه المنتخب الإيفواري يوم الجمعة المقبل، والفوز في مباراة اليوم يدفعنا للأمام قبل مواجهة منتخب الأفيال".

وأكمل حجي تصريحاته :"المنتخب المغربي عانى من خلال نتائج المباريات الافتتاحية إلا أن نجحنا في التغلب على ذلك وفوزنا على ناميبيا منحنا ثقة كنّا في حاجة إليها".

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة مؤقتًا برصيد ثلاث نقاط لحين معرفة نتيجة مباراة كوت ديفوار ونظيره الجنوب إفريقي والمقرر لها غدًا الإثنين.