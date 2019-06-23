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مصر تتغلب علي تونس في البطولة العربية لناشئي السلة

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نجح منتخب مصر في التغلب على منتخب تونس ضمن منافسات البطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة

في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بصالة الشباب والرياضة
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بمدينة 6 اكتوبر. 
وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 80-63.
ويشارك في البطولة 6 منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين.
 
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