تفاقمت فـي الفترة الأخيرة المشاكل، بين نادي برشلونة، ووكيل الإعمال الإيطالي الشهير، مينو رايولا، بعد ما حدث في صفقة البرسا للتعاقد مع المدافع الهولندي الشاب، ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندى، و لم يعد على رادار حامل لقب الدوري الإسباني، وتشير تقارير عديدة إلى أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعماله، هو المتسبب في تقليص حظوظ النادي بضمه.
واجه النادي الكتالوني، العديد من المشاكل عند التعاقد أو محاولة التعاقد مع لاعب وكيله رايولا، لم يستطع برشلونة،مؤخرًا إقناع الهولندى ماتياس دي ليخت صاحب الـ19 عامًا نجم أياكس ، والذي يقترب بدوره للتوقيع مع يوفنتوس الإيطالى.
لم يكن دى ليخت هو عميل رايولا الوحيد الذى توقفت المفاوضات معه بل يوجد العديد من اللاعيبين نعرضها لكم فيما يلى:
الإيطالى ماركو فيراتى: في عام 2015، بدأ برشلونة مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب، كما أن الأخير أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، المفاوضات بين الجانبين وصلت
السويدى زلاتان ابراهيموفيتش: حيث قضى زلاتان 6 أشهر فقط مع برشلونة وطلب السويدى من المدرب بيب جوارديولا أن يختار بينه وبين الأرجنتينى ليونيل ميسى وبعدها غادر المهاجم إلى اي سي ميلان الإيطالى، الذي ساعده رايولا الرحيل سريعًا والضغط على إدارة البرسا.
الفرنسى بول بوجبا: أثناء وجود بوجبا فى اليوفى كان برشلونة يريد التوقيع مع اللاعب ولكن لم يتحمل النادى الكتالونى تكاليف بوجبا، والأرقام الباهظة التي طالبها رايولا، لينتهى الأمر بأن يأخده رايولا إلى اليونايتد.
كانت هذه تفاصيل خبر مينو رايولا وبرشلونة.. تاريخ من العدواة والخلافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.