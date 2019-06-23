الاتحاد الافريقي للثقافة يقيم حفل استقبال شعبي برعاية وزارة الرياضة

يقيم الاتحاد الأفريقي للثقافة الرياضية حفل استقبال شعبي تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور قيادات الاتحادات المصرية والأفريقية على شرف الزملاء الإعلاميين على هامش بطولة الأمم الأفريقية.

يقام الحفل بعد غد الثلاثاء في حديقة

شرف الزملاء الإعلاميين على هامش بطولة الأمم الأفريقية.يقام الحفل بعد غد الثلاثاء في حديقةاللجنة الاولمبية المصرية وأمام مقر اتحاد الكونفدراليات الأفريقية الأوكسا، يقام الحفل تحت شعار (ثقافتنا تجمعنا ) ويتضمن فقرات فنية مصرية وافريقية واكلات شعبية تعكس تراث القارة الثقافي.

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