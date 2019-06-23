ليونيل ميسي وأجويرو يقودان هجوم الأرجنتين أمام قطر بكوبا أمريكا

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، عن تشكلية الفريق التي ستواجه قطر بعد قليل، في تمام التاسعة، على ملعب "أرينا دو جريمو، يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرةمن دور المجموعات بكوبا أمريكا.
وجاء التشكيل كالأتي : في حراسة المرمى : فرانكو أرماني في خط الدفاع: سارفيا ، أوتامندي، فويث،تجليافيكو
في خط الوسط: ليناردو باراديس،جيوفاني لي سيلسو،روديرجو دي باول
في خط الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، مارتينز
يدخل "سكالوني " المباراة بخطة 4-3-3، خطة هجومية بحتة مع التحفظ الدفاعي للفريق، ولما لا وهي تعتبر فرصته الأخيرة في الصعود والتأهل للأدوار الإستقصائية .
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