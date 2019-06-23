أعلن أليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، عن تشكليه الفريق التي ستواجه الأرجنتين بعد قليل في تمام التاسعة، فيالمباراة التي على ملعب أرينا دو غريمو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور
وجاء التشكيل كالأتي :
في حراسة المرمى : سعد الشيب
في خط الدفاع:طارق سلمان ،الخوخي،هشام الراوي
في خط الوسط:بوضياف ،حاتم،سالم الهاجري،الهيدوس،روـرو
في خط الهجوم:أكرم عفيف، المعز علي
كانت هذه تفاصيل خبر سانشيز يعلن تشكيل منتخب قطر أمام الأرجنتين بكوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.