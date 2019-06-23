سانشيز يعلن تشكيل منتخب قطر أمام الأرجنتين بكوبا أمريكا

أعلن أليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، عن تشكليه الفريق التي ستواجه الأرجنتين بعد قليل في تمام التاسعة، في

المباراة التي على ملعب أرينا دو غريمو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دورالمجموعات بكوبا أمريكا .

وجاء التشكيل كالأتي :

في حراسة المرمى : سعد الشيب

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في خط الدفاع:طارق سلمان ،الخوخي،هشام الراوي

في خط الوسط:بوضياف ،حاتم،سالم الهاجري،الهيدوس،روـرو

في خط الهجوم:أكرم عفيف، المعز علي