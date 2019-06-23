الارشيف / اخبار الرياضه

سانشيز يعلن تشكيل منتخب قطر أمام الأرجنتين بكوبا أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن أليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، عن تشكليه الفريق التي ستواجه الأرجنتين بعد قليل في تمام التاسعة، في

المباراة التي على ملعب أرينا دو غريمو، ضمن منافسات  الجولة الأخيرة من دور
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المجموعات بكوبا أمريكا .

وجاء التشكيل كالأتي :

في حراسة المرمى : سعد الشيب

Advertisements

في خط الدفاع:طارق سلمان ،الخوخي،هشام الراوي

في خط الوسط:بوضياف ،حاتم،سالم الهاجري،الهيدوس،روـرو

في خط الهجوم:أكرم عفيف، المعز علي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانشيز يعلن تشكيل منتخب قطر أمام الأرجنتين بكوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا