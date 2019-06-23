شاهد..مباراة كولومبيا وباراجواي بكوبا أمريكا

تقدم الوفد بثًا مباشرًا لمباراة كولومبيا وباراجواي، ضمن دور المجموعات من بطولة بكوبا أمريكا، المقامة بالبرازيل.
وضمن منتخب كولومبيا بشكل رسمي التأهل للدور المقبل بكوباأمريكا بعدما جمع 6 نقاط، إثر تغلبه على منتخبي قطر والأرجنتين، بينما يأمل منتخب باراجواي الذي يملك
موعد مباراة كولومبيا وباراجواي:
تنطلق مباراة كولومبيا وباراجوي في تمام الساعة التاسعةمساء، اليوم، بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
شاهد مباراة كولومبيا وباراجواي:
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