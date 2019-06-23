بالصور.. الصحافة اليونانية تتناول فضيحة تحرش عمرو وردة

تناولت الصحافة اليونانية اليوم الأحد، فضيحة التحرش الجنسي التي طالت رباعي المنتخب المصري وعلى رأسهم عمرو وردة لاعب نادي أتروميتوس اليوناني، بأحد عارضات الأزياء.

وكشفت عارضة أزياء مصرية تدعي ميريهان وتقيم بدولة الإمارات على حسابها بموقع

التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فضيحة تحرش جنسي حدثت لها من رباعي المنتخب المصري عمرو وردة ومحمود الونس حسن كوكا وأيمن أشرف.

ونشرت عارضة الأزياء محادثات عبر حسابها "انستجرام"

من لاعبي المنتخب، الأمر الذي أثار ضجة كبري في الوسط الرياضي المصري، ما دفع خافيير أجيري لاستبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب المصري.

واتهم وردة سابقًا بواقعة تحرش بزوجات زملاؤه بنادي فيرينسي البرتغالي، الأمر الذي دفع النادي للتخلي عن اللاعب لينتقل إلى نادي أتروميتوس.

شاهد الصحافة اليونانية :

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