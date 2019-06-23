بث مباشر مشاهدة.. مباراة الأرجنتين وقطر بكوبا أمريكا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر، لمباراة الأرجنتين نظيره القطري، على ملعب جريميو أرينا، في مباراة مصيرية للتانجو، من أجل فرصة أخيرة للتأهل للدور التالي من البطولة.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع في المجموعة برصيد نقط

واحدة، متساويا مع قطر صاحبة المركز الثالث، والتي

تتقدم بفارق الأهداف فقط.

ويمنح الفوز المنتخب الأرجنتين فرصة للتأهل كأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، خاصة بعد الخدمة التي قدمتها لها البرازيل بالفوز على بيرو بخماسية ليصبح فارق الأهداف لديه (-3).

ففي حالة فوز الأرجنتين على قطر بأي نتيجة سيصبح رصيده 4 نقاط، وفارق الأهداف لصالحه، ليتمكن التانجو من التأهل للدور التالي دون انتظار نتيجة المجموعة الثالثة.

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موعد مباراة الأرجنتين وقطر في كوبا أمريكا :

تنطلق مباراة الأرجنتين وقطر في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة،والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة،والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

شاهد مباراة الأرجنتين وقطر في كوبا أمريكا