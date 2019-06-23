مطالب راشفورد تعطل تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

توقفت مفاوضات تمديد عقد ماركوس راشفورد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزى بسبب المطالب المالية الكبيرة التي حددها اللاعب.
وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن راشفورد وضع رقمًا كبيرًا قيمته 350 مليون يورومن أجل تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، الأمر الذي رفضه مسئولو مانشستر يونايتد، لتتوقف على إثرها المفاوضات.
ويحصل راشفورد على 180 ألف جنيه إسترلينى
وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالانتقال للعملاقين ريال مدريد وبرشلونة وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.
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