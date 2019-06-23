مطالب راشفورد تعطل تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد

توقفت مفاوضات تمديد عقد ماركوس راشفورد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزى بسبب المطالب المالية الكبيرة التي حددها اللاعب.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن راشفورد وضع رقمًا كبيرًا قيمته 350 مليون يورو

من أجل تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، الأمر الذي رفضه مسئولو مانشستر يونايتد، لتتوقف على إثرها المفاوضات.

ويحصل راشفورد على 180 ألف جنيه إسترلينى

في الموسم، وينتهى عقد المهاجم الإنجليزى فى الصيف المقبل، ما يثير التخوف لدي مسئولو مانشستر بشأن رحيل اللاعب بشكل مجاني بعد انتهاء تعاقده.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بالانتقال للعملاقين ريال مدريد وبرشلونة وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.