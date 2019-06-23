رغم غياب ماني.. أسود السنغال تجتاز تنزانيا بأقل مجهود

استهلت السنغال أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب الأفريقي مغامرتها في كأس أمم إفريقيا "مصر 2019" الأحد بفوز منطقي ومنتظر على حساب تنزانيا (2-0) ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



على ملعب 30 يونيو بالقاهرة، بدت الأفضلية السنغالية كاسحة منذ البداية وترجمت بإضاعة كم هائل من الفرص وتسجيل هدفين فقط وقعهما كل من كايتا بالدي (28) وكريبان دياتا (65).



وغاب مانيه المتوج مع ناديه ليفربول الإنكليزي بدوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الحالي عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في التصفيات، الأول خلال فوز فريقه على غينيا الاستوائية 1-0 في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ثم خلال الفوز على مدغشقر 2-0 في 23 أذار/مارس 2019.



وحصدت السنغال بهذا الفوز أول ثلاث نقاط لها في المجموعة التي ستشهد لاحقاً مواجهة منتخب الجزائر بنظيره الكيني.



وتفوق المنتخب السنغالي (المصنف 22 عالمياً والأول إفريقياً) بقيادة مدربه ولاعبه السابق اليو سيسيه، فنياً وبدنياً ضد نظيره التنزاني (المصنف 131 عالمياً) الذي كان يشارك في البطولة القارية للمرة الأولى منذ عام 1980.



يذكر أنّ أفضل نتيجة سجلتها السنغال في مشوارها القاري كانت بلوغها المباراة النهائية في نسخة عام 2002 بمالي وخسرت بركلات الترجيح أمام الكاميرون.



المصدر: بي إن سبورت

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