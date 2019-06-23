اونلاين | كورة لايف PLUS مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر algeria gooal ستار اون لاين مباراة الجزائر رابط مباشر Africa Cup

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مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر اليوم الأحد في كأس أمم إفريقيا 2019 بث حي اون لاين ولايف الجزائر ضد كينيا.

يلتقي المنتخب الجزائري بنظيره الكيني، اليوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2019، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام احداثها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

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وسوف تنطلق احداث مباراة الجزائر وكينيا على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر، وفي الساعة 11 بتوقيت السعودية، وفي الساعة 12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما ستعرض أحداثها عبر قنوات بي إن سبورتس bein sports وقناة تايم سبورت time sport .

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ويسجل المنتخب الجزائري ظهوره الـ18 فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ويعد من أبرز المنتخبات المرشحة للحصول على اللقب القارى للمرة الثانية فى تاريخه فى ظل التشكيلة المدججة بالنجوم التى يمتلكها.

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بينما يشارك منتخب كينيا ظهوره السادس فى المونديال الأفريقى، فيما لم يحقق نتائج تذكر على مدار مشاركاته الخمس الماضية بعدما اكتفى بالخروج من الدور الأول، ساعياً لتحقيق المفاجأة في مباراة اليوم بالحصول على النقاط الثلاث أو الخروج بنقطة واحدة.

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وتضم قائمة الجزائر كلا من: حراسة المرمي: رايس مبولحي- عزالدين دوخة- الكسندر أوكيدجا، لدفاع: عيسي ميندي - مهدي زيفان - رامي بن سبعيتي - رفيق حليش - مهدي تاهرات - جمال بلعمري - يوسف عطال، الوسط: محمد فارس - محمد بن خماسة - إسماعيل بن ناصر - مهدي عيبد - سفيان فيجولي - عدلان جيديورا - هشام بودواي، الهجوم: أدم أوناس - رياض محرز - إسلام سليماني - ياسين براهيمي - بغداد بونجاج - يوسف البلايلي.

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بينما تضم قائمة كينيا كلا من: المرمى: باتريك ماتاسى، جون أويمبا ، فاروق شيكالو - الدفاع: فليمون أوتينو، عبود عمر، برنارد أوتشينج، موسى محمد، جواش أونيانجو، جوزيف أوكومو، ديفيد أوينو، إريك أوما - الوسط: فيكتور وانياما، دينيس أودهيمبو، إريك جوهانا، أيوب تيمبي، فرانسيس كهاتا، إسماعيل جونزاليس، أوفيلا أوتشينينج، بول وير، جوهانا أومولو - الهجوم: مسعود جمعة، مايكل أولونجا، جون أفير.