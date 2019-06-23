اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا لايف |yalla shoot|kora live|kora star|bein match

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مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر اليوم الأحد 23/6/2019، كورة لايف كورة ستار kora star كورة أون لاين، حيثُ يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره كينيا في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره كينيا على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وكينيا يوتيوب youtube مجاناً بجودة مناسبة لجميع سرعات الانترنت.

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- قائمة منتخب الجزائر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجة، وعز الدين دوخة.

في خط الدفاع: مهدي زفان، يوسف عطال، محمد فارس، رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، رفيق حليش، مهدي تاهرات، وعيسى ماندي.

في خط الوسط: سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، علان قديورة، هاريس بلقبلة، ومهدي عبيدفي.

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في خط الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، وإسلام سليماني.

- قائمة منتخب كينيا:

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي، بريان بويري، جون أويمبا، فاروق شقالو.

الدفاع: دافيد أوينو، موسى محمد، عبود عمر، بريان مانديلا أونيانجو، إيريك أوما، فليمون أوتينو، جواش أونيانجو، بيرنارد أوشينج، جوزيف أوكومو.

الوسط: فيكتور وانياما، أنتوني أكومو، كليفتون ميهيسو، فرانسيس كاهاتا، بول وير، دينيس أوديامبو، إيريك جوهانا اوموندي، جوهانا أومولو، أيوب تيمبي، أوفيلا أوتشيينج، إسماعيل عثمان، ويفون إيسوزا.

الهجوم: ألان وانغا، مايكل أولونغا، مسعود جمعة، كريس مبامبا، جون أفيري.

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