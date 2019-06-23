اونلاين | لايف beIN SPORTS بث مباشر مباراة الجزائر X كينيا مشاهدة يلا شوت لايف مباراة الجزائر وكينيا live

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مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر اليوم الأحد 23/6/2019، كورة لايف كورة ستار kora star كورة أون لاين، يواجه منتخب الجزائر نظيره كينيا ويأتي ذلك بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وستنطلق مباراة منتخب الجزائر مع كينيا على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة الـ10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

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- قائمة منتخب الجزائر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجة، وعز الدين دوخة.

في خط الدفاع: مهدي زفان، يوسف عطال، محمد فارس، رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، رفيق حليش، مهدي تاهرات، وعيسى ماندي.

في خط الوسط: سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، علان قديورة، هاريس بلقبلة، ومهدي عبيدفي.

في خط الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، وإسلام سليماني.

ويتوقع أن تكون تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى : رايس مبولحي.

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خط الدفاع: عيسى ماندي - مهدي تاهرات - مهدي زفاني - محمد فارس.

خط الوسط: مهدي عبيد - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيجولي - ياسين ابراهيمي.

خط الهجوم: إسلام سليماني - رياض محرز.

- قائمة منتخب كينيا:

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي، بريان بويري، جون أويمبا، فاروق شقالو.

الدفاع: دافيد أوينو، موسى محمد، عبود عمر، بريان مانديلا أونيانجو، إيريك أوما، فليمون أوتينو، جواش أونيانجو، بيرنارد أوشينج، جوزيف أوكومو.

الوسط: فيكتور وانياما، أنتوني أكومو، كليفتون ميهيسو، فرانسيس كاهاتا، بول وير، دينيس أوديامبو، إيريك جوهانا اوموندي، جوهانا أومولو، أيوب تيمبي، أوفيلا أوتشيينج، إسماعيل عثمان، ويفون إيسوزا.

الهجوم: ألان وانغا، مايكل أولونغا، مسعود جمعة، كريس مبامبا، جون أفيري.

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