اونلاين | مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر بث مباشر Africa Cup of Nations 2019 Kenya vs Algeria منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت

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البث المباشر لمباراة منتخب الجزائر، مع منافسه منتخب كينيا، كورة لايف يوم الأحد 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كورة ستار.

يلا شوت وسوف تقام المباراة بين منتخب الجزائر، ومنتخب كينيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، Kora star، كورة أون لاين، يلا كورة.

كورة لايف وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، كورة لايف، بين سبورتس الرياضية حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، يلا تابع البث المباشر للمباراة كاملة بدون تقطيع.

كورة ستار وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي لبطولة أمم أفريقيا :-

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حراسة المرمى: رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكيدجة

خط الدفاع: عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري.

خط الوسط: سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي.

خط الهجوم: إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس.

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