اونلاين | كورة ستار bein sport مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر Algeria TODAY

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مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر ، يوم الأحد 23 يونيو 2019 ضمن مبارايات الجولة الأولى في إطار منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو ، ويقع المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضمن كلاً من : الجزائر، والسنغال، وكينيا، وتنزانيا .

وأعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة الفريق المشاركة في أمم إفريقيا وجائت كالتالي:-

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) – عز الدين دوخة (الرائد السعودي) – ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي)

الدفاع: عيسى مندي (ريال بيتيس الإسباني) – مهدي زيفان (رين الفرنسي) – رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) – رفيق حليش (مورينيرينسي البرتغالي) – مهدي تاهرات (لانس الفرنسي) – جمال بلعمري (الشباب السعودي) – يوسف عطال (نيس الفرنسي).

الوسط: محمد فارس (سبال الإيطالي) – محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) – إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) – مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) – سفيان فيجولي (جالاتاسراي التركي) – عدلان جيديورا (نوتينجام فورست الإنجليزي) – هشام بودواي (بارادو الجزائري)

الهجوم: أدم أوناس (نابولي الإيطالي) – رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إسلام سليماني (فناربتشه التركي) – ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) – بغداد بونجاح (السد القطري) – يوسف البلايلي (الترجي التونسي)

موعد مباراة الجزائر وكينيا والقنوات الناقلة لها:

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تقام مباراة الجزائر وكينيا غداً الأحد على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS Max HD 1 .

وأعلن سيباستيان ماينى المدير الفنى لـ منتخب كينيا القائمة النهائية للمنتخب قبل المشاركة فى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019وكانت كالأتي:

حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الأثويبي) – فاروق شيكالو (بانداري الكيني) – جون أويبما (كاريوبانجي شاركس الكيني).

الدفاع: ديفيد أوينو (زيسكو الزامبي) – موسى محمد (نكانا الزامبي) – برنارد أوتشينج (فيهيجا يونايتد) – جوزيف أوكومو (ريال موناراتشس الأمريكي) - جوش أونيانجو (جور ماهيا الكيني) – إيرك أوما (فاسالوندس السويدي) – عبود عمر (سركيل بروج البلجيكي) – فيلومين أويتنيو (جور ماهيا الكيني).

الوسط: فيكتور وانياما (توتنام الإنجليزي) – إسماعيل جونزاليس (لاس بالماس الإسباني) – دينيس أوديهمبو (سوفاباكا الكيني) – جوهانا أومولو (سركيل بروج البلجيكي)– فرانسيس كاهاتا (جور ماهيا الكيني) – إيريك جوهانا (برومابويكارنا السويدي) - أوفيلا أوتشينج (براينتري تاون الإنجليزي) – أيوب تيمبي (بكين ريهيني الصيني).

الهجوم: ميشيل أولينجا (كاشيوا ريسول الياباني) – مسعود جوما (النصر الليبي) – جون أفريي (سوفاباكا الكيني).

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