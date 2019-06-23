اونلاين | مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا بث مباشر.. رابط مشاهدة مباراة الجزائر لايف Algeria

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مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا اليوم الاحد الموافق 23-6-2019 في بطولة كأس الامم الافريقية 2019 المقامة على أرض مصر في الفترة من الحادي والعشرين من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو المقبل، حيث تقام مباراة الجزائر وكينيا على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السنغال وتنزانيا.

القوة الضاربة في منتخب الجزائر:

لعل من أبرز الاسماء التي يعتمد عليها المدرب جمال بلماضي للدخول في أجواء بطولة أمم إفريقيا هو نجمه الكبير رياض محرز والذي يلعب في مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بلقب البريميرليج بعد منافسة شرسة مع ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، جاهزية جميع لاعبي الجزائر.

من الأسماء اللامعة أيضا في منتخب الجزائر نجم السد القطري بغداد بونجاج، وأيضا يوسف البلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي والذي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مباراة اليوم بأمم إفريقيا:

في حراسة المرمي: رايس مبولحي

في خط الدفاع: عيسي مندي – يوسف عطال – محمد فارس – رامي بن سبعيني.

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في خط الوسط: عدلان قيدورة – اسماعيل بن ناصر – رياض محرز – أدم أوناس.

في خط الهجوم : إسلام سليماني – بغداد بونجاح.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكينيا اليوم الأحد 23-6-2019:

أعلنت قنوات بي إن سبورت عن نقلها وحصولها على الحقوق الحصرية لبطولة أمم إفريقيا في نسختها الحالية وخصصت قنوات بي إن سبورت ماكس 1 وبي إن سبورت ماكس 2 لنقل اللقاء بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

موعد مباراة الجزائر وكينيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية:

تبدأ مباراة اليوم بين الجزائر وكينيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة الجزائر وكينيا كورة لايف بث مباشر اليوم الاحد في بطولة امم افريقيا في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي السنغال وتنزانيا.