اونلاين | YALLA MESSI بث مباشر الارجنتين ضد قطر جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live

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بث مباشر الارجنتين ضد قطر جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live تنتظر عشاق الكرة حول العالم مباراة التانجو الأرجنتيني ضد العنابي القطري والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بالقائمة الآتية :-

حراسة المرمى: أندرادا، أرماني ومارتشيسين

الدفاع: سارافيا، فويث، أوتامندي، بيتزيلا، فيونس موري، تاليافيكو، كاسكو وأكونيا

الوسط: بالاسيوس، جيدو رودريجيز، باريديس، لو تشيلسو، دي بول، بيريرا ودي ماريا

الهجوم: ميسي ، أجويرو، لوتارو، ماتياس سواريز وباولو ديبالا

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ومن المنتظر ان تقام المباراة على ملعب غريميو أرينا ويعلق عليها القطري يوسف سيف ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوليو باسكوتان ويساعده كريستيان رودولفو شيمان ألونسو وكلوديو أليخاندرو رويوس أورتيز.