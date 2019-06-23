اونلاين | يلا شوت plus مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر بث مباشر messi vs Qatar بين سبورت المفتوحة copa america

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بث مباشر الارجنتين ضد قطر والتي تجمع المنتخبان اليوم الاحد ويبحث الكثير من الأشخاص عن روابط البث المباشر التي تمكنهم من متابعة المباراة على الهواء مباشرة من خلال كورة ستار Kora Star كورة لايف Kora Live كورة أونلاين إتش دي Kora Online Hd.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر:

متابعة مباراة الارجنتين ضد قطر على الهواء مباشرةً يعتبر الشغل الشاغل للكثير من عشاق الكرة حول العالم الذين ينتظرون أن يحقق نجمهم ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني للقب قاري رفقه منتخب بلاده.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء دخول المنتخبين بالتشكيلة الآتية :-

تشكيلة الارجنتين

في حراسة المرمى: فرانكو أرماني

في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

في خط الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

تشكيلة قطر

حراسة المرمى : سعد عبدالله الشيب الدوسري

خط الدفاع بيدرو ميغيل - بسام هشام الراوي - طارق سلمان - عبدالكريم حسن الحاج

خط الوسط : حسن خالد الهيدوس - عاصم ماديبو - بوعلام خوخي - أكرم حسن عفيف - عبدالعزيز حاتم محمد عبد الله

خط الهجوم : المعز علي عبدالله - كريم بوضياف - أحمد معين دوزانديه.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ومن المنتظر أن تنقل المباراة على القنوات التالية :-

TRT HD

Sport TV 1

Polsat Sport Extra

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 2 FR

Arena Sport 2 HD Cro

Varzish Sport HD

beIN SPORTS MAX 3 HD

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