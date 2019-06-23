اونلاين | كورة لايف Messi qatar مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر بث مباشر yalla shoot رابط مباراة الأرجنتين koragoal

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بث مباشر مباراة الارجنتين ضد قطر والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا التي تقام في البرازيل حتى التاسع من شهر يوليو المقبل حيث يطمح رفقاء ليونيل ميسي إلى تحقيق الفوز من أجل العبور إلى الدور ربع النهائي.

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وكان المنتخب الارجنتيني قد فشل في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بعد أن خسر من المنتخب الكولومبي في المباراة الإفتتاحية بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف ضد المنتخب الباراجوياني.

وستكون المباراة متاحة بداية من الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 ويعلق عليها المعلق القطري الشهير يوسف سيف حيث يطمح ميسي في قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز غالي ونفيس.

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