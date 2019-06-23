اونلاين | رابط yalla kora أونلاين مشاهدة مباراة قطر ضد الارجنتين بث مباشر يوتيوب مباراة الارجنتين ضد قطر youtube

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البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، مع منافسه منتخب قطر اليوم الأحد 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة ستار، Kora star.

يلا شوت قائمة منتخب الارجنتين للبطولة :-

فرانكو أرماني، أجوستين مارتشيسين، إستيبان أندرادا، نيكولاس أوتامندي، راميرو فونيس موري، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيسيلا، رينزو سارافيا، ميلتون كاسكو، خوان فويث، أنخيل دي ماريا، روبيرتو بيريرا، جيوفاني لو تشيلسو، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إيكسيكيل بالاسيوس، جويدو رودريجيز، ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، ماتياس سواريز.

كورة لايف وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب قطر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports، كورة ستار، Kora star، يلا كورة تابع المباراة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، تابع الأسطورة.

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كورة ستار وتعد هذة المشاركة الأولى لمنتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا في تلك النسخة، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي :-

سعد الشيب، يوسف حسن، محمد البكري، طارق سلمان، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، حامد إسماعيل، سلطان البريك، تميم المهيزع، المهدي علي، إسماعيل محمد، مصعب خضر، بوعلام خوخي، بسام الراوي، عبد الله الأحرق، عاصم ماديبو، كريم بوضياف، علي عفيف، عبدالعزيز حاتم، سالم الهاجري، عبد الرحمن محمد، أحمد معين دوزانديه، أحمد فتحي، المعز علي، أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، حسن الهيدوس، عبد العزيز الأنصاري.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الارجنتين اليوم:

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