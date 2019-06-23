اونلاين | كورة ستار HD مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر بث مباشر (messi) رابط plus لايف مباراة الارجنتين copa 2019

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يلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره منتخب قطر في المباراة الحاسمة، مساء اليوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2019، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ضمن فعاليات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، التي تقام في دولة البرازيل.

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ويحتضن ملعب أرينا دو جريميو مباراة الارجنتين وقطر، التي سوف تنطلق أحداثها في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر، وفي الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية وفي الساعة 111 بتوقيت الإمراة العربة المتحدة، وسوف تعرض على مجموعة قنوات bein sports وقناة time sport .

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وتشمل قائمة منتخب الأرجنتين لكوبا أمريكا 2019 الأسماء التالية: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، أجوستين مارتشيسين، إستيبان أندرادا - الدفاع: نيكولاس أوتامندي، راميرو فونيس موري، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيسيلا، رينزو سارافيا، ميلتون كاسكو، خوان فويث - الوسط: أنخيل دي ماريا، روبيرتو بيريرا، جيوفاني لو تشيلسو، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إيكسيكيل بالاسيوس، جويدو رودريجيز - الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، ماتياس سواريز

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وتضم قائمة قطر كلا من، حراسة المرمى: سعد الشيب، يوسف حسن، محمد البكري - الدفاع: طارق سلمان، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، حامد إسماعيل، سلطان البريك، تميم المهيزع، المهدي علي، إسماعيل محمد، مصعب خضر - الوسط: بوعلام خوخي، بسام الراوي، عبد الله الأحرق، عاصم ماديبو، كريم بوضياف، علي عفيف، عبدالعزيز حاتم، سالم الهاجري، عبد الرحمن محمد، أحمد معين دوزانديه، أحمد فتحي، المعز علي - الهجوم: أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، حسن الهيدوس، عبد العزيز الأنصاري.

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ويتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب باراجواي الذي جاء في المركز الثاني برصيد نقطين، ثم يأتي ثالثًا منتخب الأرجنتين برصيد نقطة واحدة، وأخيرًا يتذيل منتخب قطر ترتيب المجموعة بنقطة واحدة أيضًا.