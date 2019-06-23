اونلاين | رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة الارجنتين ضد قطر | kora live| يلا شوت الجديد | ArgentinaVS Qatar بث مباشر كوبا امريكا لايف

مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد قطر اليوم بث مباشر، مساء اليوم الأحد الموافق 23 من يونيو 2019، فالجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، التي تقام فعاليتها في دولة البرازيل.

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ويحتضن ملعب أرينا دو جريميو مباراة الارجنتين وقطر، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية وفي الساعة 111 بتوقيت الإمراة العربة المتحدة، وسوف تعرض على مجموعة قنوات bein sports وقناة time sport .

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وأوقعت القرعة منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وجدير بالذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر أن يزيد عدد المنتخبات إلى 16 منتخباً بدءاً من النسخة القادمة، كوبا أمريكا 2023.

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وتضم قائمة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019 الأسماء التالية: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، أجوستين مارتشيسين، إستيبان أندرادا - الدفاع: نيكولاس أوتامندي، راميرو فونيس موري، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيسيلا، رينزو سارافيا، ميلتون كاسكو، خوان فويث - الوسط: أنخيل دي ماريا، روبيرتو بيريرا، جيوفاني لو تشيلسو، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إيكسيكيل بالاسيوس، جويدو رودريجيز - الهجوم: ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، ماتياس سواريز

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بينما تضم قائمة قطر في كوبا أمريكا 2019، كلا من، حراسة المرمى: سعد الشيب، يوسف حسن، محمد البكري - الدفاع: طارق سلمان، بيدرو ميجيل، عبد الكريم حسن، حامد إسماعيل، سلطان البريك، تميم المهيزع، المهدي علي، إسماعيل محمد، مصعب خضر - الوسط: بوعلام خوخي، بسام الراوي، عبد الله الأحرق، عاصم ماديبو، كريم بوضياف، علي عفيف، عبدالعزيز حاتم، سالم الهاجري، عبد الرحمن محمد، أحمد معين دوزانديه، أحمد فتحي، المعز علي - الهجوم: أحمد علاء الدين، أكرم عفيف، حسن الهيدوس، عبد العزيز الأنصاري.