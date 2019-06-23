اونلاين | كورة ستار مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر رابط يلا شوت messi بث مباشر كوبا أمريكا FULL HD متابعة مباراة الارجنتين الان

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وقطر بث مباشر كورة لايف كورة ستار كول كورة coolkora، حيثُ سيكون منتخب الأرجنتين على موعد مع مباراة نارية ضد قطر مساء اليوم الأحد الموافق 23/6/2019 في دور مجموعات كوبا أمريكا.

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وتنطلق مباراة الأرجنتين وقطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كوبا أمريكا في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأرجنتين ضد قطر بث مباشر يوتيوب بجودة عالية.

ونوفر لكم مشاهدينا الكرام عبر التقرير التالي رابط بث مباشر لمباراة الأرجنتين وقطر في كوبا أمريكا 2019 والمقامة على ملاعب البرازيل، مشاهدة مباراة ليونيل ميسي بث مباشر مشاهدة ميسي، مشاهدة سيرجيو أجويرو ، دي ماريا بث مباشر.

ويتوقع أن يدخل منتخب الأرجنتين بالتشكيلة التالية للمباراة:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

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خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

بينما يتوقع أن يلعب منتخب قطر بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع: حسن – الراوي – بوعلام – عاصم – بيدرو

خط الوسط: حاتم – سلمان -الهيدوس

خط الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي

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