اونلاين | يلاشوت MESSI مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الارجنتين رابط كورة ستار لايف

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مشاهدة مباراة الأرجنتين وقطر بث مباشر كورة اون لاين يلا شت yalla shoot كورة ستار كول كورة coolkora، سيواجه منتخب الأرجنتين نظيره قطر مساء اليوم الأحد الموافق 23/6/2019 في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاد السامبا البرازيلية.

مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر بث مباشر في كوبا أمريكا:

وستبدأ مباراة الأرجنتين وقطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كوبا أمريكا في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة حيثُ يقع منتخب الأرجنتين في مجموعة واحدة مع كولومبيا وقطر وباراجواي في كوبا أمريكا 2019.

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وكان منتخب الأرجنتين قد خسر أول مباراة من كولومبيا بهدفين نظيفين بينما تعادل مع باراجواي بهدف لمثله، بينما تعادلت قطر مع باراجواي 2-2 وخسرت من كولومبيا 1-0.

وينتظر أن يدخل سكالوني مباراة الأرجنتين ضد قطر مع التشكيلة التالية: "فرانكو أرماني، ميلتون كاسكو، جيرمان بيزيا، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو، روبرتو بيريرا، ليوناردو باريديس، جيوفاني لو سلسيو،رودريجو دي بول، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز".

بينما يتوقع أن يلعب منتخب قطر ضد الأرجنتين بالتشكيلة التالية: "سعد الشيب، حسن، الراوي، بوعلام، عاصم، بيدرو، حاتم، سلمان، الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي".

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