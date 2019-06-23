رياضة | الفتح السعودي يعلن تعاقده مع مهاجم فاينورد السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفتح السعودي يعلن تعاقده مع مهاجم فاينورد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، عن تعاقده مع المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع صاحب 27 عامًا مع نادي الفتح، لمدة أربعة مواسم قادمة، بعد اقتناع فتحي الجبالي المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب، ومطالبته لإدارة الفريق بضرورة التعاقد مع اللاعب الهولندي”.

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ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “ادارة نادي الفتح توقع مع الهولندي "ميتشيل تي فريدي”.

وجاء التوقيع عقب إعلان فوز سعد العفالق برئاسة النادي لمدة أربع سنوات، لتكون أولى الصفقات التي يجلبها للفريق استعدادًا للموسم القادم.

وسبق للمهاجم الهولندي اللعب في صفوف أندية الكمار، فاينورد، اسكنسيور، هيرنفين.