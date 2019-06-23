رياضة | كورتوا يتحدث عن انتقال مبابي إلى الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا يتحدث عن انتقال مبابي إلى الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد، عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وقال كورتوا، في تصريحاته مع موقع "موفيستار بلاس": "في الحقيقة لست أدري إذا ما كان سينضم "مبابي" إلى قلعة بيرنابيو أم لا، فأنا فقط أعرف ما أراه في الصحافة، ولكن من المؤكد أن لاعبين مثله سيكون مرحباً بهم للغاية في ريال مدريد".

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وتابع: "وجوده معنا يخلق بداخلي آمالا كبيرة، فانضمامه إلى ريال مدريد بمثابة قفزة للأمام بالنسبة إلى الفريق".

وأضاف: "فهازارد أحد اللاعبين الهادئين ودائمًا ما يبتسم ويرغب في الفوز ويسجل الأهداف ويمرر كرات حاسمة، أعتقد بأنه سيناسب الفريق للغاية".

وكان ريال مدريد قد تعاقد حتى الآن مع 5 صفقات وهم؛ آيدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو ورودريجو وفيرلان ميندي.