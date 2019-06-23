رياضة | مدرب تنزانيا يحمل الخبرات هزيمته أمام السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب تنزانيا يحمل الخبرات هزيمته أمام السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ايمانويل ايمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن فريقه افتقد للخبرة أما أسود التيرانجا، وهناك لاعبين يشاركوا لاول مرة واللاعبين انتابتهم حالة من السذاجة.

قال علينا ان ننظر إلى انفسنا من أجل تصحيح الاخطاء لاسيما واننا كنا نقوم بإعطاء الكرة للخصم.

أضاف أنه سيحاول أن يعالج الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأشار أنه لعب أمام فريق قوي من ناحية الإمكانيات ولديهم خبرة ويعرفون كيف ينافسون على اللقب وعلينا التعلم واكتساب الخبرات اللازمة من أجل بناء منتخب قوي .