رياضة | إنترناسيونال يغلق الباب أمام عرض الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنترناسيونال يغلق الباب أمام عرض الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يستطع نادي الهلال، حسم صفقة كبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وشدد رودريجو كايتانو، المدير التنفيذي لنادي إنترناسيونال البرازيلي، على عدم قبول أي عرض يأتي للفريق، من أجل التعاقد مع نجمه إدنيلسون، في الصيف الحالي.

وقال كايتانو: "عقد إدنيلسون، متبقي به عامين.. واللاعب باقي معنا بنسبة 100%".

جدير بالذكر أن الهلال، تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع إدنيلسون، الذي يشغل مركز لاعب الارتكاز، إلا أن العديد من التقارير البرازيلية، كشفت عن اختلاف في الأمور المادية بين الفريقين.