رياضة | أليو سيسيه: المنافسة على لقب أمم إفريقيا بدأت مبكرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليو سيسيه: المنافسة على لقب أمم إفريقيا بدأت مبكرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أنه كان من المهم الفوز على تنزانيا في الجولة الأولى بأمم أفريقيا خاصة وأننا وضعنا استراتيجية لذلك".

وأضاف سيسيه "المنافسة على لقب أمم إفريقيا بدأت مبكرًا".

وتابع : "منذ ٤ أو ٥ أعوام نحاول صناعة فريق يحاول إفساح مجال له على الساحة وعلى ثقة بقدرة فريقنا على تقديم نتائج قوية".

وشدد على أنه سيلعب بحذر أمام الجزائر بإعتبارها مباراة صعبة، وأتمنى أن نقف على ما أحرزناه اليوم للبناء عليه.