رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 23 - 6 - 2019

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شهد نادي برشلونة اليوم الأحد الموافق 23 - 6 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 23 - 6 - 2019:-

برشلونة يتعاقد رسميًا مع حارس فالنسيا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يقترب من خطف صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير الإسبانية أن برشلونة بات على وشك التعاقد مع حارس مرمى نادي فالنسيا نيتو وذلك خلال فترة سوق الانتقالات هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نادي برشلونة يقترب من التعاقد مع الحارس نيتو ليكون بدلا من الحارس الهولندي جاسبر سيليسين الذي على أعتاب الرحيل.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية، أن نيتو سوف يوقع على عقد مع البارسا لمدة 4 سنوات وهو الحارس الذي كان قريباً من باريس سان جيرمان.

برشلونة يجهز الخطة الأخيرة للتعاقد مع جريزمان

استقرت إدارة برشلونة الإسباني على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد دعم المدرب أرنستو فالفيردى الذى سيستمر مع الفريق للموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة تفكر فى تدعيم صفوفها بلاعب أتليتكو مدريد أنطوان جريزمان وأيضاً عدم إستبعاد ضم نجم باريس نيمار دا سيلفا رغم صعوبة الصفقة خلال الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة إن برشلونة أنهت بشكل كبير ضم اللاعب جريزمان بعد إعلان رحيله عن الروخى بلانكوس وأيضاً بإستخدام الشرط الجزائى فى عقده البالغ 120 مليون يورو وإن إتمام الصفقة سيكون يوم 1 يوليو المقبل.

المشهد الأخير.. برشلونة يقدم عرضا خياليا لضم نيمار وميسي في الصورة

يواصل نادي برشلونة محاولاته المكثفة من أجل استعادة خدمات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي نادي برشلونة للتعاقد مع نيمار دا سيلفا واعادته مجددًا لقلعة "كامب نو" في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بناءًا على رغبة الارجنتيني ليونيل ميسي، والذي يرغب في عودة النجم البرازيلي للبارسا مرة أخري، حيث يري أن مستوي الفريق تأثر في غيابه خاصة وأنه لم ينجح أي لاعب في تعويض رحيله.

ويواجه نادي برشلونة صعوبة كبيرة في استعادة خدمات نيمار حيث اشترط نادي باريس سان جيرمان الحصول على 300 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة مستعد للتضحية بالثنائي البرازيلي فيليب كوتينيو وآرثر ميلو لاعبا الفريق بالانتقال إلي باريس سان جيرمان بالإضافة لمقابل مالي من أجل ضم "نيمار" هذا الصيف.

ويرغب اللاعب البرازيلي في الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي بعدما عاني بشكل كبير منذ إنتقاله لصفوف الفريق الباريسي، خلال الفترة الماضية، ويسعي للعودة لبرشلونة مرة أخري واللعب بجوار ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن يحسم نادي برشلونة التعاقد مع نيمار خلال الفترة الماضية، حيث يكقف جهوده لحسم الصفقة مع النادي الباريسي والذي يفرض شروطًا مبالغ فيه للموافقة على انتقال اللاعب للنادي الكتالوني.

جماهير برشلونة تصدم نيمار

قامت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعمل إستفتاء حول موافقة أو رفض جماهير برشلونة الإسبانى لعودة نيمار دا سيلفا نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقامت الصحيفة بنشر النتيجة عقب التصويت والتى أكدت عدم رغبة الجماهير فى عودة نيمار بعد تصويت 71.2% من المصوتين برفض قدوم اللاعب مرة أخرى.

ويذكر أن نيمار قد رحل عن صفوف البارسا فى 2017 مستغلاً الشرط الجزائى فى عقده الذى كان يبلغ 222 مليون يورو للإنتقال لباريس.

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برشلونة يواصل مساعيه لخطف صفقة القرن من يوفنتوس

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، أن نادي برشلونة لا يزال يأمل في التعاقد مع الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت شائعات قد تحدثت عن اقتراب اللاعب دي ليخت البالغ من العمر (19) عاماً من الانضمام إلى يوفنتوس الايطالي بعد أن تلقى قبل ذلك عرضين من برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الاسبانية، أن نادي برشلونة لم يفقد الأمل في ضم دي ليخت وينتظر الإعلان الرسمي الذي سيحدد خلاله مستقبل الهولندي رغم معرفة البارسا بأن فرصة غير متساوية مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وأكدت الصحفية الاسبانية، أن نادي برشلونة كان قريباً من ضم الهولندي دي ليخت، لكن مطالب اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا حالت دون الوصول لاتفاق بين الطرفين.

نجم وسط برشلونة على وشك الإنتقال إلى باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية على إهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما ذكر موقع "جول" العالمي، أن نادي باريس سان جيرمان قرر الدخول في سباق التعاقد مع كوتينيو صاحب الـ 27 بعد إنسحاب نادي يوفنتوس الإيطالي من صفقة اللاعب البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية أكد أيضًأ علي تفكير ليفربول في استعادة كوتينيو، بعد موسم ونصف الموسم من مغادرته لبرشلونة.

ويعاني "كوتينيو" داخل النادي الكتالوني بعدما خرج بشكل كبير من حسابات المدرب ارنستو فالفيردي.

ميسي يهدد برشلونة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن هناك أزمة أندلعت بين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، بسبب تأخر الفريق الملكي في إبرام صفقات كبري في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، باستثناء صفقة دي يونج.

ولم يبرم برشلونة حتي الآن أي صفقة كبري باستثناء ضم فرانيكي دي يونج نجم خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى فشله حتي هذه اللحظة في التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، وكذلك ابتعاد الفرنسي أنطوان جريزمان عن الفريق الكتالوني.

ويريد ميسي تقوية الفريق لدخول الموسم المقبل بقوة والمنافسة على جميع الألقاب، بالإضافة إلى رغبة ميسي الجامحة في عودة نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيمران الفرنسي إلى الفريق مرة أخري، وهو ما يُعقد رئيس البرسا الذي يضع شروطًا عديدة للموافقة على عودة اللاعب البرازيلي إلى قلعة كامب نو من جديد.

تعرف على رسالة نيمار للاعبى برشلونة

أشارت عدد من التقارير الصحفية الفرنسية والإسبانية، عن إقتراب لاعب باريس سان جيرمان "نيمار دا سيلفا" من الإنتقال لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار قد قام بإرسال رسالة إلى لاعبى برشلونة يخبرهم بأنه قادم إليهم، عبر تطبيق واتساب.

ويذكر أن نيمار قد رحل عن صفوف البارسا فى 2017 مستغلاً الشرط الجزائى فى عقده الذى كان يبلغ 222 مليون يورو للإنتقال لباريس.

"مينو رايولا" محطم أحلام برشلونة

سلطت إحدى الصحف الإسبانية، الضوء على الصفقات التي تسبب وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا في فشل انتقالها إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كل اللاعبين الذين يريدهم البارسا ويكون وكيل أعمالهم مينو رايولا، لا ينتهي الأمر بشكل جيد في هذه العمليات.

وأشارت التقارير إلى أنه ليس فقط مع ماتياس دي ليخت، ولكن حدث ذلك أيضا مع بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش وماركو فيراتي.