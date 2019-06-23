رياضة | الجماهير الجزائرية تهتف لرياض محرز قبل مواجهة كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير الجزائرية تهتف لرياض محرز قبل مواجهة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت جماهير منتخب الجزائر الموجودة في مدرجات ملعب ستاد ٣٠ يونيو "الدفاع الجوي"، على تقديم تحية خاص لرياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، على هامش مباراة الأخضر بنظيره الكيني.

وقامت الجماهير بتوجيه تحية خاص لمحرز فور دخوله إلى ارضية الملعب لأداء فترة الإحماء، حيث طالبوه بالفوز في مواجهة اليوم وتحقيق كأس البطولة.

ويواجه منتخب الجزائر كينيا على ملعب الدفاع الجوي بمدينة التجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر.